A MSCHF nevű csoport korábban már többször felhívta magára a figyelmet nem mindennapi tevékenységével. Készítettek már olyan YouTube-csatornát, ahol a főszereplő mindent, de tényleg mindent megevett a majonézen át (igen, a csomagolást is) a fényképig; zsákbamacskát is árultak, melyben a használt rágótól a robogóig bármi lehetett, és a streamingszolgáltatók orra alá is borsot törtek egy időben.

Legújabb projektjükben nem kevesebb, mint 25 ezer dollárt, átszámítva 7,9 millió forintot szeretnének szétosztani. Egy youtuberrel, a 37,5 milliós követőtáborral rendelkező Mr. Beasttel összefogva megalkották a Finger On The App nevű mobilalkalmazást, melynek neve angolul el is árulja, mi a feladat: tartsd az ujjad az applikáción.