A világ szabadabb felén tulajdonképpen mindenki azt csinál amit akar, amíg nem sért meg, vagy bánt vele másokat. Minimális ruházatban dobolni slágereket, klasszikus műveket pedig hogy lehetne ízléstelen, bántó bárki számára?

A műfajnak több képviselője is van, A-YEON például már 611 ezer követővel rendelkezik Youtube csatornáján, ami a következő “Eye of the Tiger” feldolgozást látva nem is csoda.

A stílus feltörekvő csillaga yuki osaki, akinek még csak 77 ezer követője van csak, de számuk egyre növekszik. Ez a Green Day sláger mutatja miért.

Aki pedig még mindig velünk van, az harmadik videóként nézzen meg egy igazi, ízig-vérig japán csajdobost, aki mellbedobás helyett őrült lendületes metáldobolással gyűjti a nézőket.