Az olaszországi Fabbriche di Careggine faluját még a középkorban építették, és sokáig a toszkán fémmunkások élőhelyének számított. Az utolsó lakosoknak azonban 1947-ben el kellett hagyniuk a 13. században alapított települést: ekkor egy gátat építettek az Edron folyón, és létrehozták a mesterségesen felduzzasztott Vagli-tavat.

A tavat azóta négyszer is leengedték: 1958, 1974, 1983 és 1997 után az ötödik kiürítés 2021-ben lesz, ekkor bukkanhat újra a felszínre a több száz éves település, melynek utcái és épületei felett 34 millió köbméter víz tornyosul. A gátat üzemeltető energetikai cég elárulta, hogy 2016-ban is le akarták engedni a tavat, ám akkor mégsem tették meg.

Amikor 26 évvel ezelőtt újra a felszínre került Fabbriche di Careggine, rengeteg turista lepte el a környéket. Most is erre számítanak a helyiek, többek között ez is motiválta a mesterséges tó leeresztését, melynek pontos dátuma még nem ismert.

Kövess minket a Facebook-on!