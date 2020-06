A parazita a nyáron a föld alatt élő, sebezhető lárvákat támadja meg, gyakorlatilag zombivá változtatva őket. Az ősz és a tél során belülről teljesen feléli a rovart, melynek vázát tavasszal, hóolvadás után a felszínre tolja. Ekkor szórja el spóráit is a gomba, és ekkor bukkanhat rá az ember is erre az élőlényre, melyért Kínában vagyonokat fizetnek.

Tibet 3000 méteres tengerszint feletti régióinak hideg, havas és mocsaras területein tenyészik a kínai hernyógomba, melyet sokan a Himalája Viagrájának neveznek. A hagyományos kínai orvoslás az egyik legértékesebb univerzális gyógyszerként tekint a gombára, mely, ahogy neve is mutatja, a hernyókon megtelepedik, és azok testéből táplálkozva él.

Olvass tovább

A hernyógomba igen drága gyógyszer, a legkiválóbb példányok kilójáért akár 42 millió forintnak megfelelő összeget is elkérhetnek a kelet-kínai nagyvárosokban, például Hongkongban. Nem ritka, hogy külön üzlethelyiségben árulják a Himalája Viagráját, mely neve ellenére szinte minden bajra jó a kínaiak szerint. Amikor 1993-ban több kínai atléta is világrekordokat döntögetett, edzőjük ezt a csodaszert nevezte meg a hirtelen teljesítményjavulás egyik okaként. 2003-ban, az Ázsiában tomboló SARS-járvány idején pedig azt állították, hogy a hernyógomba még a vírus ellen is hatásos.

Magas árát ritkaságának és a beszerzés nehézségeinek köszönheti, ám így is folyamatosan nő az igény a gomba iránt. Számos tibeti család ennek köszönheti éves bevételeinek nagy részét, de a Himalája keleti részén fekvő Bhután országának bevételei is nagyban függnek a túlfogyasztás miatt veszélybe kerülő élőlénytől.

Kövess minket a Facebook-on!