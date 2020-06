A legszembetűnőbb eltorzulások, mint például az elhízás, a karikás szemek vagy a korai öregedés mellett számtalan olyan dolgot is ábrázoltak a figurákon, melyeket a mozgásszegény életmód, a napfény hiánya és a folyamatos képernyőbámulás okoz. Ericnek és Hannah-nak rendellenesen fejlődtek a lábizmaik, de a gerincükkel, a derekukkal és a csípőjükkel sincs minden rendben, állandó fájdalmak gyötrik őket.

Eric és Hannah egy brit online szerencsejátékkal foglalkozó cég szülöttei, akik bemutatják, hogyan is nézhetünk ki húsz év múlva. Ehhez persze néhány feltételnek meg kell felelni: a két elképzelt ember ugyanis életének nagy részét a képernyők előtt tölti. Ennek veszélyeire szeretné felhívni a cég a figyelmet egy igen részletes magyarázattal.

Korábban egy hasonló projekt keretében elkészítették a jövő gamerét is. Őt Michaelnek nevezték el, és az ő testét is átváltoztatta az egy helyben ülés. Koponyáját az állandó fejhallgató-viselés el is torzította, és a D-vitamin hiánya miatt foltokban kopasz. A rossz üléspozíció miatt gerincferdülése lett, vállai pedig gyakorlatilag eltűntek a mozgáshiány miatt. Méretes hasán kialakult az ekcémája, tenyere és ujjai pedig eltorzultak az állandó egér- és kontrollerhasználat miatt.

Persze ez nem azt jelenti, hogy nem szabad leülni a kanapéra és megnézni egy jó Netflix-sorozatot, de fontos a megfelelő egyensúly megtalálása: ne töltsük egy helyben az egész életünket, különben tényleg ilyen jövő vár ránk.

