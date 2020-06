Forrest Fenn műgyűjtő megelégelte, hogy rengeteg ember a tévé képernyőjének bámulásával tölti szabadidejét. 2010-ben úgy döntött az akkor 79 éves milliomos, hogy egy mesés kincsekkel teli ládát elrejt valahol Új-Mexikóban, a Sziklás-hegységben, így csábítva az amerikaiakat a friss levegőre és állama természeti szépségeinek felfedezésére. “Az motivál az egészben, hogy rávegyem a gyerekeket, kecmeregjenek ki a kanapéból meg számítógépes játékaik közül a friss levegőre, a napfényre, és szórakozzanak kicsit a fák között” – idézte Fennt a Detroit Free Press című amerikai lap.

A kincsvadászat tíz év után azonban véget ért, jelentette be a 89 éves milliomos vasárnap a honlapján. A megtaláló kérésére nem árulta el, hogy kinek sikerült rábukkannia a ládányi aranyra, ékszerekre és régészeti leletekre, de – mint elmondta – a férfi egy fotóval bizonyította a kincs megtalálását. Azt mondta, hogy az illetőt, akit közelebbről nem ismer, az általa megadott támpontok segítették hozzá a kincs felkutatásához.

A műgyűjtő a The Thrill of the Chase című 24 soros versében – azonos című önéletrajzi könyvében -, valamint az interneten adott rejtett támpontokat a megtalálásához. Ezek hatására kincsvadászok százezrei lepték el a Sziklás-hegységet. Sokan feladták állásukat, mások egy élet megtakarítását fordították a keresésre. Legkevesebb öt ember életét vesztette kincskeresés közben, amelyet ezért egy ponton majdnem le is fújtak.

Az aranyfüsttel bevont bronzládikába ritka aranypénzeket, aranyrögöket, drágakövekkel ékes prekolumbiánus régiségeket helyezett – utóbbiak olyan értéktárgyak, melyek az Amerika felfedezése előtti időszakból származnak. Egy 2017-es interjúban azt mondta, hogy a láda kilenc kilót, tartalma további 10 kilót nyom.

Kövess minket a Facebook-on!