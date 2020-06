4,5 millió dollárért, átszámítva 1,38 milliárd forintért kínálják eladásra ezt a Washington egyik külvárosában található luxusvillát. Az Egyesült Államok fővárosától fél órányi autóútra fekvő Potomac amerikai léptékben nézve kevésbé sűrűn lakott terület, a folyóparti település ideális helyszín a nagyváros forgatagában dolgozó, ám a természet közelségére vágyó tehetős polgároknak.

Az 1114 négyzetméteres ingatlanban hét háló- és nyolc fürdőszoba, valamint tíz kandalló található, nem beszélve a négy férőhelyes garázsról. Az épület melletti bő 15 ezer négyzetméteres udvaron helyet kapott egy két hálószobás vendégház, egy medenceépület és egy teniszpálya is.

Az igazi csoda azonban a föld alatt található. A korábbi tulajdonos ugyanis egy régies jellegű városkát húzott fel a világ figyelő szemeitől távol, nem kevesebb mint 15 különböző, berendezett boltkirakattal. A föld alatti kisváros akkora, hogy három autó is kényelmesen le tud parkolni, így akinek nem elég a fenti garázs, legféltettebb verdáit itt biztonságban tudhatja.

Az üzletek között található egy moziterem is, melynek felirata szerint a Mary Poppins és Az ördögűzőt adják éppen, de hamarosan A szakasz is debütálni fog. Közvetlenül mellette található egy posta, de egy tetováló- és egy masszázsszalont is rejtenek a téglafalak.

