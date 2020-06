Christopher Nolan korai munkái közül mindenki a Mementóra emlékszik, nem véletlenül. Pár színésszel, egy szakadt Jaguarral, minimális költséggel készített olyan filmélményt, ami örök klasszikussá nőtt az évek során.

Mindezt az idősávok agyafúrt keverésével érte el, és a tér-idő kreatív felforgatása azóta is a rendező védjegye. Friss alkotása, a Tenet hasonló élményt ígér, korábban az egyik főszerelő, Robert Pattinson is azt nyilatkozta, hogy számára sem teljesen tiszta a sztori. Nolan erre akkor úgy reagált, hogy ez természetes, és a nézők is hasonló érzésekkel fognak majd kisétálni a moziból.

Annyi biztos, hogy feszes akcióból, fordulatokból, messze néző tekintetekből és a múltból a jövőn keresztül a jelenre ható csavarokban nem lesz hiány.

Robert Pattinson mellett Denzel Washington fia, John David Washington a másik főszereplő, mellettük pedig Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine és Kenneth Branagh is feltűnik a filmben.