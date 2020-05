Május 27-én, szerdán már tettek egy próbát a kilövéssel, de hiába követte nyomon a fél világ a történelmi eseményt, a viharos időjárás miatt meghiúsult a kísérlet, mindössze alig húsz perccel a start előtt. A NASA-nál szombat reggel döntöttek az aznapi felbocsátásról, ami a rossz időjárás miatt még néhány órával korábban, délben is kétséges volt.

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 pic.twitter.com/bSZ6yZP2bD

— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020