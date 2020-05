A mesterséges intelligencia fejlődésével már a hírolvasók munkája is veszélybe került – egy magyar robot már most képes arra, hogy komolyabb emberi beavatkozás nélkül híreket szerkesszen és fel is olvassa azokat. Kiadónknál megvalósult.

A Hírstart Robot Podcast egy olyan teljesen automatizált hírműsor, amelyben a szemlét, a publikálást, valamint a felolvasást is egy női hangú robot végzi.

Kíváncsi vagy, milyen? Az adások ezen a linken, illetve a Spotify, az iTunes, a Google és a TuneIn podcast csatornáin is elérhetők. Itt pedig egy kis ízelítő, hogy mire képes a technológia: