Könnyű felismerni, hol is él Michael Jordan. A Chicago központjától 40 kilométerre lévő ingatlan ugyan a 2700-as házszám alatt található, a bejárati kapun mégis egy hatalmas 23-as szám díszeleg, Jordan legendás mezszámára emlékeztetve. A luxusvilla, mely szerepelt is a kosarasról szóló The Last Dance című dokumentumfilm-sorozatban, hamarosan új gazdára találhat.

Az ingatlant már 2012-ben el szerették volna adni, de eddig nem került erre sor. A Netflixen megjelenő népszerű széria következtében újra megnőtt az érdeklődés a 9 hálószobával és 15-nél is több fürdőhelyiséggel rendelkező otthon iránt, melyet most akciósan, mindössze 14,9 millió dollárért (4,7 milliárd forintért) megkaphat az, aki elég mélyen a zsebébe nyúl. Természetesen ez is egy olyan összeg, melyet az emberek többsége nem keres meg 200 év alatt sem, de a tehetősebbek elgondolkodhatnak a vásárláson annak tudatában, hogy az ingatlan értékét eredetileg a jelenlegi vételár közel duplájára, 29 millió dollárra becsülték.

A villa összterülete 5200 négyzetméter, melynek kertjében egy halastó, egy medence, egy tenisz- és egy kisebb golfpálya is található. Hihetetlen, de a külső bejárható területtel vetekszik a belső részek mérete: közel 3000 négyzetméternyi szoba és egyéb fedett helyiség található az épület falain belül, köztük egy NBA-szabványoknak megfelelő kosárpályával, szivarszobával, edzőteremmel és borospincével.

Az alábbi videón virtuálisan be is járható a luxusvilla:

