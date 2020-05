Nincs benne high-tech elektronika, sem spriccelő fertőtlenítő, ez a cipő a pestisdoktorok maszkjának elvét követi, egyszerűen távol tartja az embereket. Az egyedi lábbeli orra olyan hosszú, hogy képtelenség bárkihez ölelésnyi távolságba férkőzni, írja a Maszol.ro.

A cipészmesterség ezelőtt is nehezen tartotta a lépést a tömegtermeléssel, pedig egy jól elkészített cipő hosszú évtizedekig is velünk maradhat, ellenben az eldobásra tervezett, olcsó tucatárúval. Ez csak fokozódott a koronavírus terjedésével, és a kolozsvári kisvállalkozás ezt a helyzetet használta ki némi formabontó reklámra.

A cipő mérete minimum hetvenes, de akár hosszabbat is rendelhetünk, állítólag kényelmes, és nem nehezebb benne járni, mint egy átlagos lábbeliben. A készítő Grigore Lup arra is gondolt, hogy esetleg ősszel visszatér a koronavírus-járvány, ezért elkészített egy téli változatot is.

Az extrém méret nem olcsó, sok bőr kell hozzá, ezért egy pár 500 lejbe kerül, eddig még csak színházak rendelték, de a mester reméli, hogy akad olyan bátor vállalkozó, aki utcán is hordani fogja.

Nem tudjuk, hogy mi ihlette az alkotást, lehet, hogy a mindent átjáró pillangóhatás, az univerzumot mozgató erők érdeme, vagy egyszerű egybeesés, de mi magyarok már ismerjük ezt a modellt, igaz csak egy képzelt világ rajzain. A Napirajz alkotója, Merényi Dániel (Grafitember) évek óta ad hasonlóan hatalmas cipőt karaktereire (akik nagy lábon élnek), és most ismét bebizonyosodott, hogy a karikatúrák világa nem túlzás, hanem egyszerű jóslat.