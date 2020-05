Végre kiderül a DC Comics rajongóit megosztó kérdésre a válasz: vajon csak a stúdió okolható a gyenge Igazság ligája film miatt, és a rendező saját víziója javít némileg a pocsék kritikákon?

Mióta Az Igazság Ligája 2017-ben debütált a mozikban, rajongók hada próbálta elérni, hogy a Snyder által készített rendezői változatot is mutassák be. Snyder már szinte az egész képregényfilmet leforgatta, csak az utómunka és a vágás volt hátra, amikor lánya öngyilkossága miatt otthagyta a produkciót. A filmet, amelyben Batman, Wonder Woman, Aquaman, Villám, Cyborg és Superman együtt jelenik meg a vásznon, végül Joss Whedon (Buffy, a vámpírok réme, Bosszúállók) fejezte be – idézte fel a Variety.com.

Whedon több jelenetet újraforgatott, és a rajongók szerint a film eredeti sötét tónusát sokkal könnyedebbre változtatta. A közösségi médián a “mutassák be Snyder vágását” hashtag alatt indult mozgalom a film Snyder-féle változatának forgalmazásáért.