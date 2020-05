Gui Khury még csak 11 éves, azonban sikerült örökre beírnia magát az extrém sportok történelemkönyvébe. A brazil kissrác az első, akinek sikerült végrehajtania egy félcsőben az 1080 fokos fordulatot, azaz háromszor is megfordult a levegőben, mielőtt a deszka újra elérte a talajt. A trükk érvényes volt, mivel nem esett el.

11-year-old Gui Khury is the first skateboarder to ever hit a 1080 on a vert ramp 🤯

Khury wasn’t even born when Tony Hawk hit his record 900 back in 1999. (via @XGames) pic.twitter.com/R7OhnodqqY

— SportsCenter (@SportsCenter) May 9, 2020