Olvass tovább

A fellépésről készült Nirvana-album, az MTV Unplugged in New York olyan dalok akusztikus verzióját tartalmazza, mint az About a Girl, az Apologies és David Bowie The Man Who Sold the World című dalának feldolgozása. A lemez, amelyet négy hónappal Cobain 1994 áprilisában bekövetkezett halála után adtak ki, Grammy-díjat kapott.

Cobain gitárját május 15-től kiállítják a londoni Piccadilly Circusnél lévő Hard Rock Caféban, majd az aukciósház galériájában lesz látható Beverly Hillsben június 15. és 19. között.

A Julien’s aukciósház június 19-20-i árverésén Kurt Cobain más tárgyait is eladásra kínálják. Az In Utero című 1994-es turnéján használt Fender Stratocaster gitár 60-80 ezer dollárért (19-25 millió forintért) kelhet el a becslések szerint, míg a Heart-shaped Box című dal videoklipjében viselt ezüstszínű ing 10-20 ezer dollárt (3,2-6,4 millió dollárt) is érhet új tulajdonosának. A tárgyak a családhoz közel álló vagy egykor Cobainnel együtt dolgozó személyektől származnak az aukciósház közlése szerint.

Kövess minket a Facebook-on!