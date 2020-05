A magasított szárú tornacipők a sport világából kiindulva indultak hódító útjukra. Michael Jordan 1985-ben jött, látott és felforgatott mindent, amikor aktív játékosként a Nike-val karöltve megalkotta az első Air Jordan kollekciót, melyet a mai napig további 33 követett, nem számítva a különböző színváltozatokat és apróbb eltéréseket.

Vasárnap a sneakertörténelem egy értékes darabja új gazdára talál: kalapács alá kerül ugyanis New Yorkban egy Jordan által használt sportcipő is a Sotheby’s aukciósház árverésén. Az előzetes várakozások szerint az árverés akár 150 ezer dollár (körülbelül 48,5 millió forint) bevételt is hozhat, mivel egy olyan darabról van szó, melyet az NBA-legenda alá is írt.

A kosaras karrierje során a pályán viselt cipői a legtöbbször nem alkottak volna egy párt az üzletben. Erre jó példa az eladásra kínált lábbeli, melyből a bal lábas 47-es, a jobb pedig 47,5-es méretű. Az ex-játékos a Chicago Bulls színeiben több NBA-meccsen is viselte a piros-fehér-fekete cipőt, amely most egy gyűjtő, Jordan Geller tulajdona, ő ajánlotta fel árverésre. Az online aukció éppen egyszerre zárul a Magyarországon is népszerű, a Jordan utolsó profi évéről szóló Az utolsó tánc című dokumentumfilm utolsó részének premierjével.

