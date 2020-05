A texasi Fort Hood támaszponton állomásozó katonák nem kapták meg időben a tankjaikat a koronavírus-járvány miatt. A gyakorlatból azonban nem esnek ki, ugyanis egy bárki számára elérhető szimulátoron keresztül gyakorolják, hogyan is kell egy tankot kezelni.

A War Thunder nevű játékot a moszkvai központú Gaijin Entertainment fejleszti. Hosszú évekig csak repülőgépcsatákat lehetett szimulálni benne, de azt nagyon jól, ám jó ideje már tankokkal és hadihajókkal is irthatják az ellent a játékosok.

A hadsereg csökkentette a gyakorlatok számát a járvány miatt, ugyanis az állomány 4912 tagjánál is kimutatták a koronavírust. A Fort Hoodban állomásozó egyik csapat ráadásul teljesen tank nélkül maradt: régi harcjárműveiket új M1A2 Abramsekre cserélték, ám azok még nem érkeztek meg. Így nem maradt más, mint a War Thunder, ahol ugyanazokat a műveleteket végzik el, melyeket a valódi terepen is alkalmaznának.

A katonák ezzel a gyakorlati módszerrel megismerkednek társaik feladataival is, így például egy töltőkezelő is képben lesz azzal, hogy a parancsnok vagy a vezető pontosan mit is csinál. A virtuális gyakorlat azonban sokáig el fog húzódni, mire eljutnak a katonák addig, hogy valóban egy Abrams harckocsit terelgessenek a játékban: ahogy minden másik játékosnak, nekik is végig kell küzdeniük magukat a ranglétrán.

