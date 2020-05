A színésznek jelenleg két akciófilmes projektje is fut: az egyik a Top Gun folytatása, a Maverick , melynek premierjét a koronavírus-járvány miatt júniusról decemberre tolták át. A másik a Mission Impossible-széria, melynek hetedik és nyolcadik része 2021-ben és 2022-ben debütálhat a mozikban. Az űrfilm ezektől teljesen független lesz, bár az egyelőre még nem ismert, hogy melyik stúdió gondozásában születik meg a földönkívüli mozi.

Olvass tovább

Tom Cruise-tól egyébként nem állnak távol az extrém forgatások: akciófilmjei során számtalan olyan őrültséget bevállalt már, melyek előtt még egy kaszkadőr is nagyot nyel. Ugrott már ki repülőből 7600 méteres magasságban, vadászgépet is irányított, egyszer pedig a bokáját is eltörte munka közben, amikor egy állványról elugorva egy épület oldalának csapódott.

Keresd az élet első osztályú pillanatait a Facebookon is, kövess bennünket!