Amikor Bíró László 1938-ban szabadalmaztatta a golyóstollat, aligha gondolta, hogy találmányát egy nap a világűrben is használni szeretnék. Az íróeszköz működéséhez azonban elengedhetetlen a gravitáció, így a NASA kénytelen volt egy olyan tollat keresni, melyet a súlytalanságban is lehet használni.

Olvass tovább

Így nem maradt más választás, egy űrben is használható tollat kellett készíteni. Paul C. Fisher sárgarézből és titán-nitridből készített eszköze 1968-ban, az Apollo-7 fedélzetén bevált, és azóta is minden űrprogram során ilyet használnak. A toll belsejében egy túlnyomásos tintapatron található, mely gravitációban és súlytalanságban is jól működik.

Az űrtechnológiával felszerelt tollat, mely az Apollo-7 fedélzetén is használt eszköz pontos másolata, 85 dollárért (kb. 27 ezer forintért) bárki megvásárolhatja díszdobozos csomagolásban. Ha kifogy a tinta, nem kell új tollat venni, 2200 forintnak megfelelő összegért lehet az íróeszközhöz új patront vásárolni.

Keresd az élet első osztályú pillanatait a Facebookon is, kövess bennünket!

Kövess minket a Facebook-on!