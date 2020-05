A Trónok harca című sorozatból is ismert Hafþór Júlíus Björnsson, azaz a Hegy a minap döntötte meg a súlyemelés rekordját: a 204 kilós izlandi férfi 501 kilogrammos súlyt emelt fel, megdöntve ezzel a 2017-ben a világ legerősebb emberének járó díjat is elhódító Eddie Hall rekordját.

A brit sportoló, habár gratulált kollégájának Instagramon, teljesítményét nem ismerte el hivatalos eredményként. Inkább beszólt az izlandinak, és kihívta őt egy bokszmeccsre.

Talán ő sem számított arra, hogy a Hegy elfogadja a kihívást, és beleállt a szájkaratéba – de ennek az ellenkezője is igaz lehet, és egy jól felépített kampány végén mondta azt Björnsson, hogy összecsap Hall-lal. Utóbbira enged következtetni az a tény is, hogy a bokszmérkőzés előzetes időpontja és helyszíne is megvan már: 2017 és 2018 legerősebbje 2021 szeptemberében, Los Angelesben mérkőzik meg egymással.

“Eddie! Tudom, hogy megdöntöttem a rekordodat. Készen állok arra, hogy a ringben is kiüsselek” – üzente a sportolóból lett sorozatsztár a britnek. Hall válasza sem maradt el, aki egy videóüzenetben, cifra káromkodások közepette tudatta ellenfelével, hogy fel fog készülni a mérkőzésre, és jól megleckézteti a Hegyet, aki csak az otthoni edzőtermében számít királynak.

Keresd az élet első osztályú pillanatait a Facebookon is, kövess bennünket!