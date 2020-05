51 300 – ez mostantól a puzzle-rekord, ennyi elemből áll ugyanis a Kodak által piacra dobott 868 centiméter széles és 190 centiméter magas kirakós. A világ legnagyobb ilyen játéka lekörözi az Around the World nevű szettet is, melynek kirakása még egy profinak is közel egy évig tartott.

A fényképezőgépek gyártásról ismert cég játékán 27, a világ legjobb fotósai által készített fénykép látható. Ezekből áll össze a nagy kép, “a világ 27 csodája”, köztük olyan látványossággal, mint a kínai nagy fal, a New York-i Szabadság-szobor vagy az indiai Tádzs Mahal.