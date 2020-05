Olvass tovább

A negatív folyamatok előbb-utóbb testünk működésében is zavart okoznak. Megjelenik a semmihez sem köthető fáradtság. Ilyenkor 7-9 óra alvás után is úgy érezzük magunkat, mintha szemernyit sem aludtunk volna. A túlzott stressz következtében romlik a koncentrációs képesség, feledékennyé válik az ember, amit előbb-utóbb a környezetünk is észrevesz. Egyesek ilyenkor még többet esznek, mások pedig épp ellenkezőleg: annyira sokat aggodalmaskodnak, hogy enni is elfelejtenek, és emiatt fogyni kezdenek. A krónikus stressz magával vonja a libidó csökkenését is, ami miatt problémák jelentkezhetnek az ágyban is.

A prosztatát is érinti

A tartós stresszben élő férfi nem tud a pillanatnak, egy ölelésnek, vagy egy szép női test látványának örülni. Szexuális együttlét idején sem képes kikapcsolni a gondolatait, nem tud az őt nyomasztó gondoktól elvonatkoztatni. Az alfahímek ilyenkor olyanokká válnak, mint a partra vetettek bálnák.

A krónikus stresszt elszenvedő férfiaknál a szexuális zavarok gyakorta szervi elváltozásokhoz, például a prosztata gyulladásához társulnak. A húgyhólyag alatt elhelyezkedő, gesztenye nagyságú dülmirigy sem képes kivonni magát a stressz hatásai alól. A krónikus prosztatagyulladás, melynek következtében csökken a nemi vágy, romlik az erekció minősége, rosszabb esetben merevedési zavarok jelentkezését is előidézheti. A prosztatagyulladásban szenvedők szembesülnek az alhas, valamint a gáttájékon keletkező diszkomfortérzéssel, megtapasztalhatják a herékbe kisugárzó fájdalmat és a fájdalmas ejakulációt.

A prosztatagyulladás tüneteinek észlelésekor mindenképpen szükséges felkeresni egy urológus szakorvost, hiszen ez a betegség kezelést igényel. Egyszerűen nem fog magától elmúlni. Az orvos ilyenkor gyulladáscsökkentők, illetve egyéb gyógyszerek, például végbélbe helyezhető kúp alkalmazását is előírhatja, ami a prosztata egészséges működésének visszaállítását szolgálja.

A szexuális élet gyakorlására vonatkozóan is ilyenkor csak az orvos adhat tanácsot, bizonyos esetekben ugyanis jót tehet a prosztataváladék kiürítése maszturbáció által, vagy speciális prosztatamasszázzsal.

Stresszkezelés

A tartós stresszt tehát mindenképpen kezelni kell, mert problémákat okozhat az ágyban. Ma már számos stresszkezelési technika létezik, de az egyik legfontosabb, hogy ne hagyjuk, hogy a problémákon való aggódás maga alá gyűrjön minket.

Célszerű lehet valamilyen meditációs technika elsajátítása is, amely hosszabb-rövidebb időre felszabadítja az agyat és a szervezetet a stressz alól. A meditáció segít lecsendesíteni az elmét, és hozzásegít, hogy odafigyelünk testünk jelzéseire. Azok az emberek, akik tartós stresszben élnek, elfelejtenek vizuálisan gondolkodni, úgymond „álmodozni”, míg azok, akik maguk elé képzelik a sikert, sokkal könnyebben meg tudják valósítani céljaikat a munkában és a magánéletben egyaránt. Szintén kézenfekvő megoldás lehet a stressz kezelésére valamilyen sport, például a futás, vagy a jóga beiktatása az életünkbe.

