Nem kevesebb mint 800 ezer dollárt, átszámítva közel 260 millió forintot fizetett valaki azért, hogy együtt vacsorázhasson napjaink egyik legjobb és legsikeresebb amerikaifutball-játékosával, Tom Bradyvel. A Tampa Bay Buccaneers frissen igazolt irányítója sokak kedvence, hatszor nyert a sportág legnagyobb eseményén, a Super Bowlon, és négyszer a legértékesebb játékosnak is megválasztották.

Az április 28-i árverésre több híres játékos is felajánlott hasonló lehetőséget, hogy az aukció teljes bevételével a koronavírus-járvány idején az amerikai központú, a gyermekek éhezése ellen küzdő szervezeteket segítsék.

Mindannyiuk közül Brady (a nyitóképen balra) vacsorájáéért fizettek a legtöbbet. A licit nyertese ezen kívül megkapja a sztárjátékos új csapatában, az első meccse során viselt mezt és cipőt, valamint egy alkalommal együtt is edzhet a 42 éves irányítóval. A már visszavonult Peyton Manning (a nyitóképen jobbra) felajánlásáért is 525 ezer dollárt (170 millió forintot) is fizettek, a győztes licitáló egy golfmeccset játszhat a Super Bowl-győztessel, valamint egy vacsorát költhetnek el együtt. A visszavonult kosárlabdázó, a Hírességek Csarnokába is beválasztott Magic Johnson egy napja pedig valakinek 100 ezer dollárt, átszámítva 32,4 millió forintot is megért.

Keresd az élet első osztályú pillanatait a Facebookon is, kövess bennünket!