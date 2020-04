Szűk réteget célzott meg a Rolls-Royce, amikor elhatározta, hogy előrukkol egy biliárdasztallal, melyet csak azok vásárolhatnak meg, akiknek a garázsukban legalább egy áll a márka autói közül. Legalább a darabszámmal nem lőttek mellé, ugyanis csak öt darab asztalt készítettek a luxusbútorok egyik legismertebb gyártójával, az 11 Ravens-szel közösen.

A modern kialakítású alumíniumasztal értékét a néven kívül növelik még a 14 karátos aranylapok és kristályok, valamint az egyedi golyó- és dákószett. Azoknak a Rolls-Royce-tulajdonosoknak sem kell csüggedni, akik hajlandóak kiadni 250 ezer dollárt (82,6 millió forintot) az asztalért, de nem szeretnek biliárdozni: néhány mozdulattal pingpong- vagy ebédlőasztallá lehet alakítani a drága bútort.

Ha csak az tartana vissza az asztal megvásárlásától, hogy az autód elején nem a Spirit of Ecstasy figyel, jó alternatíva lehet az 11 Ravens Stealth névre hallgató asztala. Ez az alapja ugyanis a Rolls-Royce bútorának is, a különbség mindössze az aranylapok és a kristályok hiánya. A Stealth azonban így sem túl olcsó, nyilvános árat nem is találni a cég hivatalos felületein – nem véletlenül.

