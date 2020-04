Egyes társaságok már elkezdtek azzal a gondolattal foglalkozni, hogy a középső üléseket egyszerűen fogják és kiveszik, harmadával csökkentve a gépek kapacitását, azonban egy repülőgépek berendezésével foglalkozó vállalat egészen más megoldásokat javasol. Az olasz Aviointeriors két új ülésizádjnnal előrukkolt, melyeket úgy alakítottak ki, hogy azok az új, írott és íratlan szabályoknak is megfeleljenek.

Első megoldásuknál egyszerűen fogták a középső üléssorokat, és menetiránynak háttal helyezték el őket, plexivel elválasztva a jobb és bal oldalon található székektől. Ehhez komolyabb átalakításokat kell eszközölni, például a menekülőutak melletti sorokat is át kellene alakítani.

Második javaslatukat azonban a jelenlegi székek esetén is alkalmazni lehet. Itt is plexivel oldanák meg az utasok elszeparálását, egyfajta védőburkot emelve az emberek köré. Az Aviointeriors szerint a könnyen tisztítható megoldások iránt élénk az érdeklődés, ám a cég szerint leghamarabb 8-11 hónap múlva szerelhetik fel az eszközökkel a gépeket a légitársaságok, ha egyáltalán még akkor is érdekli őket ez a lehetőség.

