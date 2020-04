A tervek szerint 2022 végén nyithatja meg kapuit a világ legnagyobb stadionja a kínai Kantonban. A százezres nézőterű sportkomplexum építkezési munkálatai az országból kiinduló koronavírus-járvány ellenére sem csúsznak, ahogyan a Madridban megújuló Santiago Bernabéu is sem.

A képre kattintva galéria nyílik

Az aréna a kínai bajnokság egyik legjobb és leggazdagabb csapata, a Guangzhou Evergrande otthona lesz. Az együttes az utóbbi tíz bajnokságból nyolcat megnyert, gyakran olyan európai futballistákkal felállva, akik Európában is már komoly sikereket értek el.

Videós látványterv a stadionról:

A stadion egy lótuszvirágra fog hasonlítani, ezzel is utalva Kantonra: a 13 milliós metropoliszt az utóbbi időben egyre többször nevezik a virágok városának rengeteg zöldfelülete miatt. A tervekért és a kivitelezésért felelős csapat elárulta azt is, hogy az Evergrande sportközpontja csak az első a sorban, országszerte még három-öt hasonló méretű stadiont építenek, ezzel is még jobban felhelyezve Kínát a nemzetközi futball térképére.

