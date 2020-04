A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag minden hollywoodi szuperprodukció készítése leállt, a filmek premierje legalább fél-egy évet csúszik. A Netflixnél azonban egészen más a helyzet, ahogy az kiderült az általuk közzétett első negyedéves pénzügyi jelentésből.

Habár a forgatások náluk is leálltak, a streamingszolgáltató így is nagyot kaszált azzal, hogy a világ nagy részét otthonmaradásra kényszerítette a koronavírus. Az előfizetések száma az év első három hónapjában 15,8 millióval emelkedett, és a felhasználók a korábbiaknál jóval több időt is töltenek a platformon. A Netflix közleményében kifejezte örömét azzal kapcsolatban, hogy mennyire sokat is jelentenek az embereknek, azonban hozzátették azt is, hogy bíznak a korábbi állapot mihamarabb visszaállásában.

A szolgáltatás 183 millió előfizetőjének a következő hónapokban is lesz mit néznie a korábban felvett tartalmaknak köszönhetően. A becslések szerint, ha a koronavírus-járvány miatti helyzet nem változik sokat a közeljövőben, a következő három hónapban még hétmillió új előfizetőre számíthat a Netflix.

