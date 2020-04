Riválisaihoz – Netflix, Amazon Prime és Hulu – képest az HBO Max jóval drágábban, havi 14,99 dollárért (4800 ft) fogja kínálni szolgáltatását, ezt részben azzal magyarázzák, hogy az HBO kábelcsatorna által kínált tartalom is elérhető lesz rajta. Kínálatának érdekessége, hogy a híres japán animációs stúdió, a Ghibli egész estés animációs filmjeit is tartalmazza. Az HBO kábelcsatorna előfizetői többletköltség nélkül hozzáférnek az HBO Max tartalmához.

A WarnerMedia, az amerikai AT&T telekommunikációs vállalat leányvállalata azt reméli, hogy 75-90 millió előfizetője lesz 2025 végére az Egyesült Államokból, Latin-Amerikából és Európából.

Azt nem közölték, hogy az Egyesült Államokon kívül mikor indítják el a szolgáltatást.

Oké, de mi a különbség az HBO GO, az HBO Max és az HBO NOW között?

“Az HBO GO az HBO szolgáltatása, amely bárhol elérhetővé teszi a tévézést az HBO-előfizetők számára azokon a szolgáltatókon keresztül, amelyekkel együttműködünk. Az HBO NOW az HBO közvetlenül az előfizetőknek nyújtott streaming-szolgáltatása Amerikában, amely évek óta sikeresen működik a piacon. Az HBO továbbra is elérhető lesz lineáris kábelcsatornaként, melyhez az USA-ban digitális opcióként csatlakozik az HBO GO és nem lineáris digitális előfizetési opcióként az HBO NOW” – nyilatkozta a az HBO Magyarország az IGN-nek.

Konyhanyelven ez azt jelenti, hogy a tévéadók között továbbra is megtalálhatjuk majd az HBO-t, különböző eszközökön pedig élvezhetjük majd az HBO GO-t, ahogy azt eddig is tettük. Azt viszont nem lehet még tudni, hogy Európába, azon belül is Magyarországra mikor érkezik meg a szolgáltatás.

