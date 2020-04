1999-ben mutatták be a nagyközönségnek Star Wars I. részét, a Baljós árnyakat, melynek egyik legemlékezetesebb része a tatooine-i fogatverseny volt a fiatal Anakin Skywalkerrel az indulók között. A jelenetsor már akkor megihlette a videójáték-készítőket, még abban az évben megjelent a Star Wars Episode I: Racer, mellyel a kor legmodernebb számítógépein és az egyik legnépszerűbb játékkonzolon, a Nintendo 64-en lehetett játszani.

A szoftver most alapos felújításon esik át, és május 12-étől újra a sivatagban száguldozhatnak a PlayStation4-gyel vagy Nintendo Switch-csel rendelkező játékosok. Az új változat mögött az az Aspyr nevű fejlesztőcég áll, akik nemrégiben a Jedi Academy nevű másik Star Wars-tematikájú játékot is kezelésbe vették.

A fogatversenyre kihegyezett Racerben 25 játszható karakter közül választhatnak majd a játékosok, köztük természetesen a későbbi Darth Vaderrel is. A versenyeket a filmmel ellentétben nem csak a Tatooine-on rendezik meg, így egyetlen pálya ismerete kevés lesz azoknak, akik fel akarják venni a versenyt a legjobb fogathajtókkal. Emellett figyelmet kell szentelni a lebegő űrjármű állapotára is, melyeket fejleszteni is lehet a karriermód során. A szoftvert 15 dolláros (4850 forintos) áron lehet majd megvásárolni a megjelenés után.