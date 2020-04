A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet a LEGO mindennapi működését is befolyásolja. A dániai játékgyártó a gyermekek és felnőttek szórakoztatása mellett a társadalmi szerepvállalásból is kiveszi a részét: naponta hat olvasztógép segítségével 13 ezer arcpajzsot készítenek az egészségügyi dolgozóknak.

A cég bejelentésében elárulta, hogy a szakemberek által jóváhagyott védőeszközök gyártását igény esetén komolyan fel tudja pörgetni: ha kell, két héten belül akár napi 58 ezer plexit is képesek készíteni. A projekten eddig száz ember dolgozott gyakran megfeszített tempóban, a tervezéstől kezdve a két részből álló felszerelés összerakásáig és csomagolásáig.

We know that every little helps right now, so we’re thankful to our colleagues who are supporting the healthcare heroes working to keep us safe ❤️ pic.twitter.com/siQ4pEKDEm

— LEGO (@LEGO_Group) April 8, 2020