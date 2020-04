Ritka esemény az, amikor egy autóba egy W16-os motor kerül. Legismertebb használójuk a Bugatti: a sportautógyártó 2005 óta használja a Volkswagen által fejlesztett erőforrásokat a Veyrontól kezdve a Chironig.

Utóbbi előtt tisztelegve alkotta meg a Jacob & Co. a Bugatti Chiron Tourbillont is, melynek szerkezetébe az ikonikus 16 hengeres miniatűr, működő mását is sikerült beleapplikálni. A fekete alapszínű óra jobb oldali koronáját benyomva elindul a látványos folyamat.

Az 578 alkatrészből álló szerkezeten egy évig dolgoznak az óraművesek. Precíz munka szükséges ahhoz, hogy a legszélesebb részén is csak 54 milliméteres titánfoglalatba úgy belepakolják a fogaskerekeket és a rugókat, hogy a pontos időt még 480 kilométer/órás sebességnél is pontosan mutassa az óra.

Az időmérő eszközt körülbelül csak azok engedhetik meg maguknak, akiknek a garázsában már áll egy Chiron: az óra ára 280 ezer dollár, átszámítva körülbelül 91 millió forint. Ennyiből akár a garázst is bővíthetné az ember, példának okáért egy McLaren 720S-hez is hozzájuthatunk ennyi pénzért.