Olvass tovább

Serie A

Olaszországban is tervezik a foci jövőjét, a labdarúgó-bajnokság első osztályának mérkőzéseit május végétől tervezik újraindítani, nézők nélkül. “Reményeink szerint május elején elvégezhetjük a tesztelést a játékosokon annak érdekében, hogy negatív eredményt követően a csapatoknál újra elkezdődhessenek az edzések” – mondta az Olasz Labdarúgó Szövetség elnöke, Gabriele Gravina. Hozzátette: mivel nincs határidőhöz kötve a bajnokság befejezése, elképzelhetőnek tartja a nyári mérkőzéseket.

Az olaszok eltökélt szándéka, hogy befejezzék a bajnokságot, amelyből 12 teljes forduló van még hátra. A bajnokság folytatása és befejezése ellen már több klub tiltakozott, a Brescia pedig kategorikusan kijelentette, hogy semmiképp nem hajlandó pályára lépni.

Premier League

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) semleges helyszíneken, konkrétan a Wembley Stadionban és a St. George’s Parkban rendezné a Premier League mérkőzéseit a szezon folytatásában a The Times című napilap értesülése szerint. A londoni arénában egy napon több mérkőzést is játszhatnának, valószínűleg nézők nélkül. A St. George’s Parkban lévő Nemzeti Futballközpont előnye, hogy 228 szobás szálloda tartozik hozzá, és 13 pályája van, vagyis ott a csapatok felkészülése is megvalósítható lenne. Az angol élvonal március 13. óta szünetel, és egyelőre nem lehet tudni, mikor folytatódhat.

La Liga

A spanyol labdarúgóliga vezetősége kijelentette, bármiféle folytatásról csak az egészségügyi hatóságok engedélye után születhet döntés. A Real Sociedad vezetése vasárnap megtiltotta a játékosoknak, hogy kiscsoportos edzéseken vegyenek részt, noha az eredeti terv ez volt. Közölték, a labdarúgóknak továbbra is egyedül, otthonukban kell megfelelő formában tartaniuk magukat.