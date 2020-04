Világunk egyik legfontosabb eszköze a pénz. Legyen akár kézzel fogható vagy megfoghatatlan, ez az eszköz már a civilizáció kezdetétől velünk van, változatos formában. Egy jó ideje már fémből készült érmék, papírból készült bankjegyek és műanyaglapok formájában találkozunk vele leggyakrabban. Vannak szerencsésebb emberek, akiknek sok van belőle, míg másoknak kevesebb.

Az előbbi kategóriába tartozik Cristiano Ronaldo, a Juventus futballistája is, aki a napokban vagyonával élsportolóként átlépte az egymilliárd dolláros küszöböt. Az ilyen hírek hallatán az ember első gondolata az, hogy ez forintban mennyit is ér. Aktuális árfolyamon ez az összeg 330,2 milliárd forint – ezzel a vagyonnal a portugál a harmadik leggazdagabb magyar is lehetne.

Mire lehet költeni 330,2 milliárd forintot? Szinte elképzelhetetlenül nagy összeg ez, figyelembe véve azt, hogy sokan már az ötöslottó telitalálatának gondolatától is elszédülnek. Pedig az csak az apró Ronaldo vagyonához képest: nemrégiben megnyert 6,431 milliárd forintos főnyereményt 52-szer kellene valakinek elvinnie, hogy egy szinten legyen a portugállal a vagyont tekintve.