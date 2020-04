Az Ausztráliában élő André korábban már kirakott több nagy puzzle-t, amikor úgy döntött 2019. április 10-én, hogy a világ legnagyobb kirakósának is nekikezd. A 42 ezer darabos Around the world nevű, a világ látványosságait ábrázoló szett komoly kihívást jelent a világ legprofibb kirakóinak is. Mielőtt belevágna az ember, érdemes helyet keresni, hova is tegyük a kész képet, mely 749 centiméter széles és 157 centiméter magas.

A kirakós darabkái hét darab hatezres csomagban vannak. Kibontáskor érdemes figyelni, hova is szóródnak az elemek, ugyanis kellemetlen tud lenni, ha a nagyjából 350 ezer forintért vásárolt óriáspuzzle-ből a végén hiányzik egy, az összképet elrontó részlet.

Erre ráadásul a kirakós méretei miatt hosszú ideig figyelni kell. André, aki a 12 ezrestől a 33 600 darabos puzzle-ig több képet is összerakott már, a legnagyobb feladatot 340 nap alatt végezte el. A folyamatot ráadásul fel is vette, és – szerencsénkre – két és fél percre összesűrítette.