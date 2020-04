A partnerek között szerepel az Activision Blizzard és a Codemasters is. Előbbi mobiljátékai révén rengeteg embernek eljuttathatja az üzentet, tekintettel arra, hogy ők készítik a Call of Duty mobilos változatát, mely megjelenése után számos letöltési rekordot megdöntött. Míg ez az alkalmazás elsősorban a férfiak körében népszerű, a nők sem maradnak figyelmeztető üzenet nélkül: a szintén népszerű Candy Crush Sagában is megjelennek majd a “Maradj otthon, ments életet”-feliratok.

Olvass tovább

A Codemasters játékain keresztül is sokak megkapják a fontos üzenetet. Áprilisban a cég egyik játéka, a Dirt Rally 2.0 ingyenesen elérhető lesz a PlayStation-játékosok számára, így a szokásosnál is több ember láthatja a játékban elhelyezett plakátokon a fekete alapon fehér figyelmeztetést, ahogy azt a fenti borítóképen is látni. A fejlesztő ígéretet tett arra, hogy az üzenetek láthatóságát a közeljövőben kiterjesztik Európa más részeire és az Egyesült Államokra is.