Magyarországon 2018 márciusában mutatták be a mozik a Vonat Busanba – Zombi expressz című filmet. Az eredetinél a magyar cím jóval többet elárul arról, hogy mit is várhat a néző a dél-koreai alkotástól: zombikat egy vonaton, akik megérkeznek és teszik azt, amit már megszokhattunk tőlük a sok-sok filmből, videojátékból és sorozatból.

A Train to Busan mégis nagyot tudott szakítani, világszerte 92,7 millió dolláros (31 milliárd forintos) bevételt termelt. A sikert látva igen hamar eldőlt, hogy jön a folytatás, most pedig megkaptuk hozzá az első előzetest is. Az új film címe Peninsula, azaz Félsziget lesz. A történet négy évvel az eredeti cselekmény után fog játszódni, de a sztori csak lazán fog kapcsolódni az előzményekhez. A zombik ez idő alatt természetesen teljesen felforgatták a világot, de egy maroknyi ember még küzd a túlélésért, és változatos módszerekkel kaszabolja a mindenhonnan előtörő ijesztő lényeket.

A készítők ígérete szerint a film idén nyáron debütálhat a mozikban, de a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben ez még változhat.