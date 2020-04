Bár a szolgáltatás ingyenes lesz, a nézőket arra bátorítják, hogy adakozzanak egy-egy alapítványnak a koronavírus-járvány közepette, amikor a színházak bezártak.

A The Shows Must Go On című sorozat a József és a színes szélesvásznú álomkabát című musical felvételével indul pénteken Donny Osmond és Joan Collins főszereplésével, az előadás 48 órán át lesz elérhető.

Egy hét múlva, nagypénteken a Jézus Krisztus Szupersztár rockklasszikus következik Ben Forster, Tim Minchin és a Spice Girlsből ismert Melanie C főszereplésével.

A következő darabok címeit később közlik. A youtube.com/theshowsmustgoon oldalra előadásrészleteket és a kulisszák mögé bepillantást engedő felvételeket is rendszeresen feltöltenek majd.