Az elmúlt években aki valamennyire is követte a divatvilágot vagy néhány influenszert a közösségi médiában, az megtanulhatta, hogy amire piros alapon fehérrel rá van írva, hogy Supreme, az drága. A divatcég volt felelős azért is, hogy voltak olyan emberek, akik néhány kekszért több ezer dollárt is hajlandóak voltak fizetni, csak a név miatt.

A Supreme ezúttal a Lamboghinivel kötött partnerséget, a végeredmény pedig egy ruhakollekció lett többek között kabáttal és hokifelsővel, és mivel a divatcég eredetileg deszkás cuccokat árult, így gördeszkalapra is rákerült a bikás címer. A ruhadarabok színválasztásával a gyártó igyekezett utalni egy-egy klasszikus vagy modern Lamborghini jellemző fényezésére. A fekete szín a Diablót, a neonnarancs a Murcielagót, a neonzöld pedig az Aventadort juttathatja eszünkbe.

A kollekció a mai naptól válik elérhetővé, de a termékek áráról cikkünk megjelenésekor még nem volt információ. Minden bizonnyal nem kell sok ruhadarabot venni ahhoz, hogy túllépjük a 150 dolláros határt. A koronavírus-járvány miatt a Supreme üzletei is zárva tartanak, így csak online lehet megrendelni a divatos holmikat, eme összeg felett pedig nem kell házhozszállítási díjat fizetni.