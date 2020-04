Az építkezés környékén nem is látni egyetlen darut vagy teherautót sem, de a szerszámok sem modern, elektromos árammal működő darabok. Az ötven mesterember pontosan úgy dolgozik, mint elődeik: kézifűrésszel vágják a deszkákat és a léceket, valamint faszekéren szállítják az építőanyagokat. Mindezt korhű ruhákban teszik, a legnépszerűbb viselet a gyapjúoverall.

1998-ban kezdődtek meg a Château de Guédelon építési munkálatai Franciaországban. A Párizstól közel 200 km-re délre fekvő vár nem a beruházók vagy a munkások miatt épül lassan: a tervek szerint mindent úgy csinálnak, mintha 800 évvel ezelőtt lennénk, csak olyan alapanyagokkal és módszerekkel dolgoznak, melyek már a 13. században is léteztek.

Olvass tovább

A hosszúra nyúló építkezés költségeit az idelátogató turisták finanszírozzák, akik egyfajta élő történelemórát láthatnak, ráadásul beszélgethetnek is a munkásokkal. Évente átlagosan 300 ezer látogató keresi fel a helyszínt, a turizmusnak köszönhetően pedig évente ötmillió euróból készülhet tovább a kastély. A munkálatok a lassú tempó miatt várhatóan 2030-ig is elhúzódnak, de már egészen sok épületrész elkészült, ahogy az a képeken is látható.

A château tervezésekor az ötletgazdák archeológusokkal, történészekkel és építészekkel is konzultáltak, csak ezek után vágtak bele a projektbe. A középkori erődökhöz képest az egyetlen lényeges eltérés a biztonsági rendszerek terén fedezhető fel: a várhoz telefonvonalat vezettek, ha baj történne, illetve a munkásoknak védőszemüveget, acélbetétes bakancsot és sisakot kell viselniük, ha dolgoznak.