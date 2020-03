A második világháború után a korábbi szövetségesek, az Egyesült Államok és a Szovjetunió hamar szembefordultak egymással, és megkezdődött a fegyverkezési verseny. Mindkét oldalon születtek érdekes fegyverek és védelmi rendszerek (például számos bunker), ám nemrégiben egy eddig kevésbé ismert fejlesztésről kerültek elő felvételek.

A szovjetek harckocsijaikat nem akárhogy tuningolták: sugárhajtóművet szereltek fel a páncélosokra, ezzel könnyítve meg a közlekedést a mocsaras, lápos területeken, ahol már a lánctalpak sem jelentenek megoldást. A projekt azonban rövid életű volt a hatalmas költségek és a rendkívül veszélyes üzemeltetés miatt.

Az előkerült videón három különböző, sugárhajtóművel szerelt jármű látható. Az első egy T-54/T-55-ös tank, ez volt a szovjetek első számú harckocsija az 1950-es években, Magyarországon is ezzel verték le az 1956-os forradalmat. A 40 tonnánál is nehezebb gép hátsó és oldalsó részén is hatalmas lángcsóvák csaptak ki, amikor beindultak a hajtóművek.

A második jármű egy BMP-1-es. Az úszóképes gyalogsági harcjármű lánctalpát két részre szedték, a sugárhajtóművek a gép hátsó részére kerültek. A harmadik gép pedig egy felderítő harckocsi, a PT-76. Ez a jármű is elboldogul a vízben, de a biztonság kedvéért kapott két hajtőművet, melyeket eredetileg a Jak-40-es utasszállító repülőgépeknél használtak.