2012 májusában jelent meg a Plague Inc. nevű videojáték első verziója. A több platformon is futó alkalmazás a koronavírus-járvány világméretűvé növekedésével párhuzamosan vált egyre népszerűbbé, egyre több játékos töltötte le újra a programot.

A játék célja az eredeti verziókban a világ lakosságának elpusztítása, melyet többek között egy vírus, egy baktérium vagy egy gombás fertőzés tulajdonságainak javításaival, fejlesztéseivel érhetünk el, figyelve többek között az egyes országok vírusra adott reakcióira, a terjedés és a halálozás ütemére és az ellenszer késleltetésére.

A fejlesztők azonban a jelenlegi helyzetre való tekintettel egy új játékmódot is adtak a népszerű szoftverhez. Az alkalmazást készítő Ndemic Creations az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) konzultálva úgy döntött, hogy mostantól a játékosok meg is fékezhetnek egy világméretű járványt. A feladatok közé tartozik a járvány terjedésének figyelése, az egészségügyi rendszerek fenntartása és a Föld népességének figyelmeztetése is.

Az újítás megjelenésének idejéről egyelőre még nincs hír. A fejlesztők nem csak emiatt léptek kapcsolatba a WHO embereivel: az Ndemic 250 ezer dollárral (82,1 millió forinttal) támogatta a koronavírus elleni küzdelmet.