Egy hagyományos formájú, öt- és hatszögletű lapokból álló focilabdára hasonlít a brit Conker nevű cég kültéri kunyhója. A vállalat célkitűzése az, hogy megváltoztassák az emberek épületekről kialakult berögződéseit, és valami teljesen új dolgot mutassanak.

A különleges élettér tervezésében olyan mérnökcsapat vett részt, akik az elmúlt három évtizedben a Rolls-Royce-nál, a Bentley-nél, a Lotusnál és az Airbusnál szerezték tapasztalataikat.

A gömb alig 4 méteres átmérője ellenére igen változatosan alakítható belülről, a moduláris tervezésnek köszönhetően pedig akár több óriás-focilabdát is egymáshoz csatlakoztathatnak azok, akik kevésnek találják a helyet. A lábakon álló, illetve a földbe is “süllyeszthető” golyók energiaellátása biztosítható külső forrásból, de igény szerint napelemes változatban is elérhető, így a víz bevezetése után egy közel teljes értékű élőhelyként is funkcionálhat. A kialakításnak köszönhetően az esővíz összegyűjthető a labda alatt, amit újra fel lehet használni.

A focilabda-lakban hűvösebb idő esetén sincs hideg a padlófűtésnek köszönhetően, hangszigetelésének köszönhetően pedig egy relaxációs szobává is lehet alakítani, ahová elvonulhatunk a világ gondjai elől. Az alumíniumból és újrahasznosított műanyagból készült gömb megvásárlásától azonban sokakat vissza fog tartani forintra átszámítva 8,8 millió forintos ára.