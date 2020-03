Már biztos, hogy 2020 nyarán (július 24. – augusztus 9.) nem kerül megrendezésre a 32. újkori nyári olimpia. Az esemény elnevezése ennek ellenére nem fog változni, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB).

A döntés már szinte elkerülhetetlen volt a koronavírus miatt kialakult helyzetben. Többek között az Egyesült Államok is jelezte, hogy a halasztás mellett állnak. A széleskörű válaszok alapján a legfontosabb következtetés az, hogy a kiírt időpontban, azaz július 24. és augusztus 9. között nem lehet megtartani a játékokat. Egyrészt óriási zavarok vannak a versenyrendszerben, az edzéslehetőségek és a doppingellenőrzés terén, de ha még enyhíteni is lehetne ezeken a gondokon, akkor is halasztani kellene az olimpiát a jelenlegi helyzetben.

Az Egyesült Államok messze a legsikeresebb nemzet a modern olimpiák történetében, ráadásul nemcsak az érmek számában listavezető az ország, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bevételeinek több mint felét is biztosítja a televíziós jogdíjak és szponzorok révén.