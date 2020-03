King of Cool – ez volt a beceneve Steve McQueennek, az 1960-as és 1970-es évek egyik legnépszerűbb amerikai színészének. A fiatalkorában még a haditengerészetben is megforduló színésznek balhés gyerekkora volt: apját sosem ismerte, javítóintézetben is járt és viselkedése miatt is szerelték le.

Az alkalmi munkák után a művészet jelentette a stabil pontot az életében, néhány kisebb színházi és filmes szerep után 1958-ban kapta meg az első főszerepét A massza című sci-fi alkotásban. A hollywoodi producerek azonban A hét mesterlövész 1960-as megjelenése után kezdtek el kopogtatni ajtaján.

Ezután jelentek meg azok a filmek, melyek miatt az autós közösség egyik örök kedvence marad a színész. A nagy szökés motoros jelenete, valamint a San Franciscó-i zsaruban a Bullitt küzdelme a Chargerrel örökre beégett sokak emlékezetébe.