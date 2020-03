Kezdjük egy igazi klasszikussal, ami sokaknak talán meg is van otthon az egyik polcon: az NFS-sorozat egyik legnépszerűbb tagja már 16 éves, de még a mai napig szórakoztató tud lenni a kezdő és a profi játékosoknak egyaránt. Egy billentyűzet bőven elég az irányításhoz, már csak a hangerőt fel tekerni, és szólhat a Riders on the Storm, miközben agyontuningolunk egy Peugeot 206-ost vagy egy Nissan 240SX-et.

Igyekszünk ebben a helyzetben mi is segíteni nektek. Az autózást, a vezetés élményét persze sosem fogja teljes mértékben visszaadni a virtuális világ, de a modern játékszoftverek és szimulátorok elég valósághűek ahhoz, hogy az itt versenyző pilóták akár az igazi aszfaltcsíkon, vagy a murván is megállják a helyüket. Persze a másik végletről sem szabad megfeledkezni, akik inkább a szórakoztató faktort keresik, amikor elindítanak egy programot. Az alábbiakban mindkét oldal igényeinek megfelelve ajánlunk játékokat, melyekkel el lehet ütni az időt, ráadásul nem is kerülnek sokba.

DiRT Rally

A Codemasters játékában a világ különböző pontjain vihetjük el egy körre a raliautókat 60-as évek klasszikusaitól kezdve a modern gépekig. A kezdőknek kell egy kis idő, mire megszokják az irányítást, de némi gyakorlás után már elsajátíthatják, hogyan kell a kézifék használatával látványosan bevenni egy fordítót. A 2015-ös játék egy átlagos laptopon is játszható, ráadásul akár 500 forintért is megkaphatjuk legális forrásból.

Rocket League

Az autózás és a foci szerelemgyereke ez a játék, melynek népszerűsége egyszerűségében rejlik: a cél az ellenfél kapujába juttatni a labdát. Számos játékmód közül lehet választani, barátainkkal pedig egy csapatban és egymás ellen is játszhatunk körülbelül 6 ezer forintért.

Motorsport Manager

Ha elfáradtál a vezetésben, miért nem veszed át egy csapat irányítását? Egy személyben dönthet a játékos egy formaautós csapat pilótáiról, mérnökeiről, szponzorairól és a tervezési filozófiáról is, de a pénzre folyamatosan figyelni kell, és a tulajdonos elvárásainak is meg kell felelni. Ha mindez összejön, a siker nem marad el. A játék legújabb verziója nemrég jelent meg mobilon is, de a PC-s verzió 6 ezer forintos ára is elfogadható.

Gran Turismo Sport

A lista kakukktojása a Polyphony Digital címe, melyet csak PlayStation 4 játékkonzolon lehet élvezni. A magát szimulátorként pozicionáló játék a legprofibb versenyzőknek világbajnokságot is szervez, mely a Nemzetközi Automobil Szövetség és számos autógyártó támogatását élvezi. Ebben a játékban ráadásul minket is megtalálsz: a teljes egészében személyre szabható fényezésnél akár a Vezess logóját is az autódra rakhatod!