A Variety.com úgy értesült, hogy Ben Affleck új filmjével, a The Way Back című sportdrámával kapcsolatban szintén úgy döntött a Warner, hogy hamarabb engedi át az online kölcsönzésnek, így már március 24-től meg lehet nézni.

Olvass tovább

Csütörtökön a Sky csatorna is közölte, hogy Four Kids and It című Russell Branddel és Michael Cainnel forgatott családi fantáziafilmje nem a mozikban debütál április 10-én, hanem április 3-tól a Sky Cinema platformon tekinthető meg.

A tévécsatornák és streamingszolgáltatók igyekeznek olyan programokat sugározni, amik lekötik az otthon maradt közönséget. A BBC News beszámolója szerint a Hallmark csatorna a járvány miatti bezártságot – március ide vagy oda – háromnapos karácsonyi mozimaratonnal akarja oldani. Olyan, az utóbbi években készült tévéfilmeket tűznek műsorra, mint a Marry Me at Christmas, Mingle All the Way vagy a Büszkeség, balítélet és némi fagyöngy.

A karácsonyi maraton pénteken kezdődik az A Christmas Detour című filmmel és vasárnap ér véget a Christmas in Rome vetítésével. A 79 millió amerikai háztartásban fogható csatornán közben az In the Key of Love című romantikus mozi is debütál.