A 2000-es évek egyik legsikeresebb, mégis kissé mellőzött horrorfilmsorozata volt a Végső állomás. Az első rész az ezredforduló évében, március 17-én debütált a mozikban. Ebből megismerhettük a filmek alapkoncepcióját: egy, általában fiatalokból álló csapat egyik tagja tudomást szerez róla, hogy a környezetében lévő emberek meghalnak, de végül valahogy sikerül elkerülni a tömegkatasztrófát. Persze aki a Halál listáján szerepel, előbb-utóbb sorra kerül…

A széria egyik legikonikusabb jelenete a második részben látható, amikor az egyik főszereplő az autópályán bekövetkező balesetet látja előre: a kamionról lehulló hatalmas farönkök (lásd a nyitóképen) olyan láncreakciót indítanak el, melyet senki sem él túl a közelben.

Craig Perry producer mind az öt az eddig elkészült rész munkálataiban részt vett, és az évforduló kapcsán elárulta, hogy az előkészületben lévő hatodik rész teljesen más lesz, mint az eddigiek. Elmondása szerint az új epizódban a szereplők döntéseikkel közvetlenül befolyásolják majd saját sorsukat. “Az elsősegélyt nyújtó emberek – a sürgősségi orvosok, tűzoltók és rendőrök – világába helyezzük a történetet. Ezek az emberek minden nap szembe néznek a halállal, tetteik élet és halál között dönthetnek.” Jeffrey Riddick, a filmek korábbi rendezőjének meglátása szerint szórakoztató alkotásnak nézhetünk elébe.

A hatodik Végső állomás-filmben nem csak az alapkoncepció lesz új, de a stáb egy része is. A forgatókönyvet a négy Fűrész-filmért is felelős Patrick Melton és Marcus Dunstan írja, így joggal gondolhatjuk azt, hogy az alkotás a korábbiaknál is több horrorisztikus elemet vonultat majd fel.