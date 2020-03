Az Apollo-16 volt a NASA Apollo-progjamjának tizedik, embert szállító missziója. A háromfős személyzet 1972. április 16-án egy holdjáróval is felszerelve indult el a Cape Canaveral-i starthelyről, majd öt nap múlva landoltak a Holdon.

Ellenben az Apollo-13-mal, a küldetés sikeres volt John Young parancsnok, Thomas Mattingly és Charlie Duke eljutott égi kísérőnk felszínére, ahol 71 órát töltöttek el. Ebbe az időbe belefért a magukkal vitt rover használata is. A kisebb tömegvonzással, valamint a göröngyös felülettel is sikerült megküzdenie a holdjárónak, melyről felvétel is készült.

Az 1972-es videót a NASA 2019-ben némileg felújította: a stabilizálták a képkockákat, valamint a hangsávot is feljavították. Az eredményen azonban tovább javított egy orosz videós, név szerint Denisz Sirjaev. A férfinek sikerült 4K-s képminőségű felvételt készítenie, másodpercenkénti 60 képkockás sebességgel. Mindehhez a mesterséges intelligenciát hívta segítségül: neurális hálók segítségével kvázi új képkockákat készített az eredetileg már meglévők közé, de a meglévőket is színesebbé, élesebbé tette.

A férfi már több, régi felvétellel csodát tett, egyik legjobban sikerült munkája az 1895-ös A vonat érkezése. A Lumiére-fivérek egyik első filmjét sokan az első horrornak nevezik, az alábbi cikkből megtudhatod, miért.