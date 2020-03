A The Last of Us című, kizárólag Play Station konzolon megjelent játék neve talán azoknak is ismerősen cseng, akik nem mozognak otthonosan a videojátékok világában. A Naughty Dog stúdió által 2013-ban készített világvége-túlélőhorror sztorija annyira erős, hogy szinte ordít a megfilmesítésért.

Néhány napja pedig a The Hollywood Reporter arról számolt be, hogy a Csernobil sorozatért felelős Craig Mazin és a fent említett játék írója, Neil Druckmann közösen készítik el a The Last of Us-sorozatot az HBO megbízásából. A gyártást a Sony Pictures Television és a PlayStation Productions intézi.