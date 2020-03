A vörös bolygó Glen Torridon nevű régióját megörökítő 1,8 milliárd pixeles panorámafelvételhez több mint ezer képet készített a marsjáró 2019 novemberében. A képkockák a következő hónapokban lettek összeillesztve.

A Curiosity fő kamerarendszere (MastCam) egy másik kisebb felbontású panorámaképet is készített, amelyen a rover egy része is látható. Ez a csaknem 650 millió pixeles panorámakép is az Aeolis-hegynél (Mount Sharp) fekvő Glen Torridon régiót örökíti meg.

A Curiosity 2019. november 24. és december 1. között készítette a felvételeket a panorámaképekhez. “Miközben csapatunk nagy része otthon élvezte a sült pulykát, a Curiosity elkészítette ezt a vizuális lakomát” – mondta Ashwin Vasavada, a missziót irányító Jet Propulsion Laboratory kutatója. Hozzátette: “ez az első alkalom a misszió ideje alatt, hogy egy 360 fokos sztereó panorámakép elkészítésének szenteltük a működésünket”. A Curiosity 2013-ban már készített egy 1,3 milliárd pixeles panorámaképet a MastCam révén.